Die Journalistengewerkschaft kritisiert die geplante Corona-Sonderförderung für Medien: Die Förderung für Tageszeitungen nach der Druckauflage sei "keinesfalls ausgereift", sondern "eine massive Wettbewerbsverzerrung", erklärt Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp. Reporter ohne Grenzen kritisiert, der erste Entwurf für eine Corona-Medienförderung bevorzuge Boulevardmedien.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle

Die Corona-Krise habe die Medienunternehmen in einer bereits schwierigen Situation getroffen, argumentiert Kullmann. Erlöseinbrüche im Anzeigengeschäft brächten die Unternehmen unter enormen wirtschaftlichen Druck. Die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp hat mit Erleichterung vernommen, dass die Bundesregierung die brisante Situation erkannt hat und ein Hilfspaket schnürt.

Aber, so Kullmann: "Zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle werden damit über einen Leisten geschoren. Es liegt in der Natur der Sache, dass Gratiszeitungen deutlich höhere Auflagen drucken können, weil sie nicht dem Verkaufszwang unterliegen." Außerdem wird unter völlig anderen Voraussetzungen produziert: "Die Kauf-Tages- und Wochenzeitungen unterliegen Kollektivverträgen und haben dadurch deutlich höhere Personalkosten als Unternehmen, für die es keine Grenze nach unten gibt." Diesem Umstand müsse Rechnung getragen werden. Zudem müsse ein Förderkriterium die Anerkennung des Presserates sein, ließ der Journalistengewerkschafter am Freitag verlauten.

"Wir fordern, dass Zeitungen, die ihre zahlenden Leser tagtäglich aufs Neue überzeugen müssen, anders behandelt werden als Gratismedien, die nach dem jetzt vorliegenden Modell das größte Stück des Kuchens abbekommen würden." Die Gewerkschaft wendet sich damit nicht gegen die Förderung von Gratismedien und begrüßt Hilfen zum Erhalt der dortigen Arbeitsplätze. "Aber wir brauchen Fairplay", sagt Kullmann.

Geplant laut Entwurf vom Donnerstag

Die Corona-Sonderförderungen gehen an Tageszeitungen, kommerzielle und nicht kommerzielle Privatsender. Tageszeitungen werden nach der durchschnittlichen Druckauflage 2019 gefördert. Damit bekommen die "Kronen Zeitung" und die Gratiszeitungen "Heute" und "Oe24" (mit "Österreich") die höchsten Förderungen – eine erste Berechnung finden Sie hier.

Kommerzielle Privatsender bekommen 15 Millionen Euro Sonderförderung. Bei der regulären Förderung, seit 2019 20 statt 15 Millionen pro Jahr, gingen zuletzt die höchsten Beträge an ProSiebenSat1Puls4 sowie an "Oe24TV". Nicht kommerzielle Privatsender erhalten zu bisher drei zwei Millionen Sonderförderung.

Der Nationalrat soll die Sonderförderungen am Freitag beschließen.

Reporter ohne Grenzen: "Bevorzugung der Boulevardmedien"



"Nicht Auflagezahlen beziehungsweise Einschaltquoten dürfen für Medienförderungen maßgeblich sein, sondern die inhaltliche Qualität der Medien", kommentiert ROG-Präsidentin Rubina Möhring aus Anlass der geplanten österreichischen Medien-Sonderförderung für Folgen der Corona-Krise. Möhring sieht eine "Bevorzugung der Boulevardmedien" in der Sonderförderung.

Möhring vermisst "Verhältnismäßigkeit bei der Verteilung dieser Sonderförderungen". Österreichs Medienförderungen sollten "längst in Richtung Förderung von Qualitätsmedien novelliert" sein, findet sie. (red, 3.4.2020)