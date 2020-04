Maximal zehn Minuten lang und im Handyformat: Am Montag startet in den USA die nächste Unterhaltungsplattform mit großen Namen und neuen Formaten

Steven Spielberg schreibt ein Horror-Drama, Steven Soderbergh produziert, Christoph Waltz spielt einen Bösewicht, Jennifer Lopez macht mit, Liam Hemsworth ist dabei, Idris Elba ebenso wie Kiefer Sutherland, Sophie Turner, Reese Witherspoon, Will Smith, Ben Stiller, Bill Murray, LeBron James und viele andere mehr. Sie alle spielen mit bei Quibi, einer neuen Unterhaltungsplattform, die am 6. April in den USA startet und im großen Streaminggeschäft neue Maßstäbe setzen will. Quibi steht für Quick bites, das heißt: schnelle Happen. Die sollen Abonnenten im hochkantigen Smarthphone-Format fortan konsumieren können. Der Titel ist Programm: Kein Video von Quibi dauert länger als zehn Minuten.

Dynamisches Duo Katzenberg und Whitman

Die Idee dazu hatte Disney-Legende Jeffrey Katzenberg. Der 69-Jährige war von 1984 bis 1994 Studioboss des Medienriesen, danach gründete er DreamWorks und DreamWorks Animation ("Shrek", "Kung Fu Panda", etc.), die zwanzig Jahre später für knapp vier Milliarden Dollar an NBC Universal verkauft wurden. Mit seiner Technologiefirma WndrCo investiert er ins Geschäft mit neuen Medien. Gemeinsam mit der ehemaligen eBay-CEO Meg Whitman will er Unterhaltungshäppchen für die Pause zwischendurch über eine App zum Abruf anbieten. Whitman beaufsichtigt die Technik des Dienstes, während Katzenberg die Kreativen zu sich an Bord holt.

Inhalte wie Gelder steuern unter anderem die großen Hollywood-Studios zu, etwa Disney, Sony, Warner Bros., Viacom, MGM, sowie der Breitbandanbieter Liberty Global, Chinas Alibaba Group und die britische BBC. Ebenfalls als Investoren scheinen Goldman Sachs und JPMorgan auf. Rund zwei Milliarden US-Dollar kamen auf diesem Wege zusammen.

"Netflix für unterwegs"

Zum Vergleich: Netflix steckt jährlich 17 Milliarden ins Programm, Apple startete im vergangenen Jahr mit sechs Milliarden. Gemessen in Streamingdimensionen scheint Quibi ein kleiner Player zu sein, und Katzenberg machte auch nie ein Hehl daraus, dass die Video-Häppchen mehr auf Youtube-Abonnenten schielen als auf jene von Netflix, Hulu und Disney+ – auch wenn Quibi gern als "Netflix für unterwegs" bezeichnet wird. Gestartet wird mit einer 90-tägigen kostenlosen Testversion, danach ist das gesamte Paket um 4,99 Dollar monatlich mit Werbung und 7,99 Dollar ohne Werbung zu haben.

50 Sendungen sind zum Start im Angebot, 125 weitere sollen im ersten Jahr folgen. Bereits 150 Millionen Dollar will Quibi an Werbeplätzen verkauft haben. Die gesamte Bandbreite an Entertainment ist vorhanden, wie sie auch Vollprogramme von Sendern haben: Filme, Serien, Drama, Horror, Comedy, Nachrichtenshows und -magazine, Reality, Wrestling, Kochshows inklusive.

"Riesige und mutige Spekulation"

Quibi sei eine "riesige und mutige Spekulation", sagt der Medienmanager Barry Diller, der einst Katzenbergs Chef bei Paramount war. Dies gilt umso mehr, als die Grundidee in Zeiten des Corona-Virus etwas abhanden gekommen scheint. Für die kleine Pause in der Schlange bei Starbucks oder in der U-Bahn war Quibi ursprünglich gedacht. Doch wer soll das jetzt noch schauen, wenn Starbucks geschlossen ist und U-Bahnen gemieden werden sollen, es also für sehr viele Menschen in den USA aufgrund Beschäftigungslosigkeit keine kleinen, sondern eher große, lähmende Pausen gibt?

Dazu bleibt der Streamingmarkt heiß umkämpft. Im April startete Disney+. In den nächsten Wochen drängen mit Peacock und HBO Max zwei weitere große Player in den US-Markt, allerdings auch sie wegen Corona unter erschwerten Bedingungen: Comcasts Peacock hat die Olympischen Spiele von Tokio für diesen Sommer verloren. Bei AT&T's HBO Max liegt die gehypte "Friends"-Wiedervereinigung wie alle Produktionen vorerst auf Eis.

Quibi bietet von allem etwas, hier ein Überblick über die wichtigsten Inhalte:

Most Dangerous Game

Liam Hemsworth spielt Dodge Maynard, einen todkranken Mann, der sich verzweifelt um seine schwangere Frau kümmern will – so sehr, dass er sich einem potenziell lukrativen Unternehmen anschließt, das sich als tödliche List herausstellt, die ihn zur Beute eines gefährlichen Katz-und-Maus-Spiels macht. Christoph Waltz hat seinen Auftritt.

IGN

Survive

Die Geschichte zweier Überlebender eines Flugzeugabsturzes auf einem abgelegenen Berg. Sophie Turner im Kampf gegen die Elemente.

Quibi

The Fugitive

Boyd Holbrook soll einen Anschlag verübt haben und befindet sich auf der Flucht, Kiefer Sutherland jagt ihn.

Quibi

Flipped

Ein chronisch unterbeschäftigtes Ehepaar (gespielt von Will Forte und Kaitlin Olson) versucht sich als TV-Renovierungsshow-Duo und macht im Zuge dessen einen überraschenden Fund. Leider werden ihre Pläne durchkreuzt, als Mitglieder eines Drogenkartells (Andy Garcia, Eva Longoria und Arturo Castro aus Broad City) die beiden entführen und zwingen, ihre Häuser zu renovieren.

Quibi

50 States of Fright

Original Spider-Man und Evil Dead-Macher Sam Raimi produziert diese Horror-Anthologieserie. Rachel Brosnahan, Christina Ricci, Ming-Na Wen sind an Bord.

Quibi

Thanks a Million

Pro Folge vergeben Größen wie Jennifer Lopez, Kristen Bell, Nick Jonas, Tracy Morgan, Aaron Rodgers, Yara Shahidi, Gabriel Iglesias, Anthony Davis, Kevin Hart und Karlie Klossn an Menschen, die ihr Leben beeinflusst hat. Der oder die beschenkte muss dann die Hälfte der Summe einer anderen Person schenken, die dasselbe für sie getan hat.

Quibi

Gone Mental with Lior

Der Mentalist Lior Suchard liest die Gedanken etwa von Ben Stiller und weiteren Hollywood-Größen.

You Ain’t Got These

Lena Waithe ("The Chi") erkundet die Sneaker-Kultur mit Gästen wie Billie Jean King, Hasan Minhaj und Jemele Hill.

Fierce Queens

BBC stand für die Dokuserie Pate über die wunderbare Welt der Weiberl mit rebellischen Matriarchen, mächtigen Führerinnen und gefährlichen Liebhaberinnen in der Tierwelt. Reese Whitherspoon erzählt.

Elba vs. Block

Idris Elba liefert sich in Smartphone-Größe mit dem professionellen Rallye-Fahrer Ken Block halsbrecherische Hindernisrennen.

Darüberhinaus gibt es knappe Kochshows, etwa "Shape of Pasta", gibt's Kurzvideos mit Wrestlerinnen und Drag Queens. "Daily Essentials" nennen sich Wegweiser durch den Tag, etwa Nachrichtensendungen produziert von CBS, NBC, BBC, Telemundo.

Fest steht auch, dass das nur der erste Schwung ist. In der Pipeline sind weitere Projekte von Michael Hirst und Ridley Scott, angekündigt sind Serien mit Laura Dern, John Travolta und Naomi Watts. In den Genuss kommen vorerst nur Kunden in Nordamerika. Dass sich einer wie Katzenberg damit begnügt, glaubt allerdings so gut wie niemand. (Doris Priesching, 5.4.2020)