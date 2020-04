Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag bei einer Bank in Wien-Donaustadt. Schwere der Verletzungen vorerst unklar, Cobra im Einsatz

Wien – In Wien hat es am Freitagvormittag einen Banküberfall mit Schussabgabe gegeben. Dieser habe sich am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt ereignet, bestätigte die Polizei. Demnach hat der Täter eine Frau schwer verletzt. Die Erstversorgung der Verletzten übernahm die Wiener Berufsrettung.

Der Täter war flüchtig. Beamte der Spezialeinheit Cobra sowie ein Hubschrauber wurden am Freitagvormittag bei der Fahndung beim Rennbahnweg nach dem Schützen eingesetzt. Ob es sich beim Banküberfall um einen vollendeten Raub handelte oder der Versuch gescheitert ist, stand zunächst nicht fest. (APA, red. 3.4.2020)