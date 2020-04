UEFA und Co. raten vom Saisonabbruch ab: Mit aller Macht wird daran gearbeitet, die Spielzeiten trotz der Coronakrise irgendwie über die Bühne zu bringen.

Zerwürfnisse in Fußball-Europa. Foto: imago images/Panoramic Internati

Der Appell war unmissverständlich, die Wortwahl drastisch. Von "überragender Bedeutung" sei es trotz dieser "zerstörerischen Pandemie", dass die Entscheidungen auch weiterhin "auf dem Spielfeld" fallen. Ein plötzlicher Saisonabbruch wie in Belgien? Überhaupt keine Option und momentan total "verfrüht und ungerechtfertigt" – trotz steigender Corona-Fallzahlen.

Der am Donnerstag versandte Brandbrief an die europäischen Fußballverbände, an die Ligen sowie die Klubs, unterzeichnet von den Bossen der Uefa, der Klubvereinigung ECA und der kontinentalen Ligavereinigung, gibt klipp und klar die Richtung für die kommenden Wochen vor. Mit aller Macht sollen demnach weitere Ausreißer verhindert, die Spielbetriebe trotz der weltweiten Krise fortgeführt und – wann auch immer – beendet werden.

Ceferin in Rage

"Ein Abbruch sollte der allerletzte Ausweg sein", heißt es in dem Schreiben, das dem SID vorliegt und kurz nach der Abbruch-Ankündigung der belgischen Liga aufgesetzt wurde. Der Vorstoß der Belgier brachte auch den UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin in Rage.

"Das ist nicht der richtige Weg, Solidarität ist doch keine Einbahnstraße", sagte der Slowene im Interview mit dem ZDF, das am Samstag im Aktuellen Sportstudio ausgestrahlt wird: "Man kann nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt." Er bekräftigte zudem die im Brief angesprochene Drohung, wonach bei einem Abbruch die Teilnahme am Europapokal riskiert werde. (sid, red, 3.4.2020)