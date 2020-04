"Das Publikum sieht sich von der Frage aufgerieben, ob es mit dem liebenden Vater Louis mitfiebern soll oder ob es den gewissenlosen Brutalo Bürger schnellstmöglich in die Sicherheitsverwahrung zu wünschen hat", schreibt Christian Buß im "Spiegel". "Wir sind am Ende ein wenig erschöpft von diesem Krimi. An den Schauspielern liegt es nicht. Sie geben ihr Bestes, schwitzen Blut und Wasser – und sind doch dazu verdammt, in dem labyrinthischen Plot aneinander vorbeizulärmen."