Der eine muss Corona-bedingt geschlossen halten, der andere verkauft neben Lebensmitteln auch noch Fahrräder, Batterien und Bekleidung. Diese Situation hat in den letzten beiden Wochen zu massiven Reibereien unter den Händlern geführt.

Blumenverkäufer gegen Spar, Sporthandel gegen Hofer, Spielzeugfachgeschäft gegen Billa und Schreibwarenhandlung gegen Lidl, könnte man sagen. Die großen Supermärkte sind wegen ihres Sortiments zusehends unter Druck geraten, was zuletzt zu bemerkenswerten Fronten geführt hat. Peter Buchmüller, der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, zog offen in den Krieg gegen einige der großen Lebensmittelkonzerne.

Gesetzliche Regelung drohte

Konkret ins Visier nahm er am Donnerstag seine Mitglieder Spar, Hofer und Lidl, die eine Selbstbeschränkung nicht mittragen würden. Der Obmann forderte eine gesetzliche Regelung, damit die Benachteiligung der geschlossenen Geschäfte ein Ende habe. Sollte es keine Fortschritte in den Gesprächen des Sektors geben, erwartet Buchmüller eine Anzeigenflut gegen die großen Lebensmittelketten.

Es geht um viel Geld: Dem Handel entgeht wegen der verhängten Sperre nach eigenen Angaben eine halbe Milliarde Euro Umsatz pro Woche. Der Appell, der von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer unterstützt wurde, hat nun Früchte getragen. Die fünf Großen – Spar, Rewe, Hofer, Lidl und Metro – haben sich am Freitag doch noch auf eine Selbstbeschränkung geeinigt, die ab Karsamstag in Kraft treten soll. Buchmüller sprach am Freitag von einem Akt der Solidarität, über den er sehr froh sei.

Konkrete Liste

Konkret betroffen von der Selbstbeschränkung sind: TV-Geräte, Computer, Fahrräder, Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Heimwerker-Großgeräte, Möbel, Bekleidung, Autozubehör, Malerbedarf und Fitness-Großgeräte. (Andreas Schnauder, 3.4.2020)