Der FPÖ-Chef ist zu Gast in der Pressestunde, Metropolis, Aschenblödel, Sieben Jahre in Tibet, dazu eine neue Folge vom Serienreif-Podcast des STANDARD über Star Trek: Picard

Foto: 3sat

Wegen teils sehr kurzfristiger Programm änderungen in Corona-Zeiten ist der TV-Programmablauf nicht zu jedem Zeitpunkt korrekt abgebildet. Wir bitten um Verständnis.

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Norbert Hofer Der FPÖ-Chef stellt sich Journalistenfragen. Bis 12.00, ORF_2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des europäischen Kulturmagazins: Singapur ist ein Laboratorium für die Stadt des 21. Jahrhunderts. / Bernhard-Henri Lévy: Wie könnte sich unsere Kultur in Corona- und nach Corona-Zeiten entwickeln? / Rutger Bregman und sein neues Buch: Über das Gute in uns. / Ausnahmetalent Kadri Voorand, Jazzsängerin. / Max Siedentopf: Künste neu vernetze. / Die Tanzkompagnie P7:1SMA. Bis 17.30, Arte

20.15 SPASSVOGEL

Aschenblödel (Cinderfella, USA 1960, Frank Tashlin) Jerry Lewis in einer modernen Groteskumkehrung des Märchens Aschenputtel: Als Stiefsohn wird er von der Mutter in die Küche verbannt und von einer männlichen Fee mit einer waschechten Prinzessin beglückt. Eine sehr lustige, frühe Soloarbeit mit Komödiengenie Frank Tashlin hinter der Kamera.

Bis 22.00, Tele 5

20.15 LEBENSWEISHEITEN

Sieben Jahre in Tibet (Seven Years in Tibet, USA 1997. Jean-Jacques Annaud) "Meine Filme ähneln einander so sehr, dass ich mich schon fast dafür schäme", sagt Annaud. Tatsächlich tauchen Elemente auf, die in Am Anfang war das Feuer und auch Der Liebhaber zu sehen waren: die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen sowie der Lernprozess, dem seine Figuren ausgesetzt sind. Starkino, Ethnokitsch, beeindruckende Bilder einer Landschaft, wenn auch nicht tibetisch, vielmehr original argentinisch. Bis 23.00, Sixx

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Zwei Wochen Ausnahmezustand – wo steht Deutschland im Kampf gegen Corona? Gäste: Olaf Scholz (SPD), Alexander Kekulé (Mikrobiologe), Martina Wenker (Ärztekammer), Christel Bienstein (Pflegeverband) und Jens Südekum (Volkswirtschafter. Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Handykontrolle – Zwischen Überwachung und Freiheit Claudia Reiterer begrüßt Gäste und lädt zur Diskussion mit Sigrid Maurer (Grüne), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Viktor Mayer-Schönberger (Internetexperte und Buchautor, Universität Oxford) und Harald Haas (Psychologe und Politologe). Bis 23.05, ORF2

23.05 DOKUMENTARFILM

Faszination Erde Yann Arthus-Bertrand präsentiert die sozialen und ökonomischen Probleme der Welt aus der Luft. Bis 0.30, ORF2

0.05 SCIENCE-FICTION

Monsters (GB 2010, Gareth Edwards) Ein Fotograf (Scoot McNairy) und eine Millionärstochter (Whitney Able) schlagen sich durch ein von Tentakelwesen bevölkertes Sperrgebiet zwischen Mexiko und den USA. Gelungene Low-Budget-Genrevariation von Gareth Edwards, der später Godzilla und Rogue One: A Star Wars Story inszenierte. Bis 1.35, 3sat