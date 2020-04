Am Samstag hätten die Osterfestspiele Salzburg beginnen sollen. Nun bieten sie online einen Rückblick auf die Ära Christian Thielemanns und der Staatskapelle. APA/Gindl

Oper

Am Samstag hätten die Osterfestspiele Salzburg beginnen sollen. Nun bieten sie online einen Rückblick auf die Ära Christian Thielemanns und der Staatskapelle. Die Opern werden im Zwei-Tages-Rhythmus gezeigt. Man startet (4. 4., 12.00) mit Walküre und geht zu Otello, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Arabella und Parsifal. Zu sehen auf www.osterfestspiele-salzburg.at und Fidelio. (tos)

Konzert

Der Jazzclub Porgy & Bess hat Musikerinnen eingeladen, im Solo, Duo oder Trio (mit Sicherheitsabstand) im Club aufzugeigen. Der Jazz-Zustellservice ist via www.porgy.at einmalig ohne Download-Möglichkeit zu sehen. Den Start besorgt am Samstag (20.30 Uhr) das Duo 4675, am Donnerstag spielt das White Noise Trio von Bassklarinettist und Saxofonist Christoph Pepe Auer. (tos)

Clubkultur

Das Berliner Projekt #UnitedWeStream holt den Club ins Wohnzimmer. In leerstehenden Clubs legen DJs auf, die Welt kann zuschauen und sich so die nötige Portion Party nach Hause holen. Am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr wird auch aus einem Wiener Club, dem Werk, gesendet. Über eine Spendenplattform gehen Einnahmen an in Wien notleidende Locations. www.unitedwestream.at (abs)

Tanz

Die belgische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker hätte heuer bei den Wiener Festwochen eine Solo-Uraufführung gezeigt. Vielleicht ist dies später im Jahr noch möglich. Wer nicht warten möchte, kann vorläufig einen De-Keersmaeker-Schwerpunkt verfolgen, den die Berliner Festspiele auf www.berlinerfestspiele.de bis 29. April streamen: Rain, inklusive zugehörigen Doku-Films. (afze)