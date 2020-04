Mafiaboss Manzoni (Robert De Niro) und seine Frau Maggie (Michelle Pfeiffer) kommen ins Zeugenschutzprogramm, das führt sie in die idyllische Normandie. "Malavita – The Family", 20.15 Uhr, Servus TV. Foto: ORF/RTL

Wegen teils sehr kurzfristiger Programmänderungen in Corona-Zeiten ist der TV-Programmablauf nicht zujedem Zeitpunkt korrekt abgebildet. Wir bitten um Verständnis.

7.30 ALLE DA?

Kasperl & Buffi: Der große Krach Kasperl und Buffi geraten in einen Streit, weil Buffi beim Spielen in der Kasperlwohnung ein absolutes Chaos angerichtet hat. Nichts ist mehr an dem Platz, wo es hingehört. Beleidigt beschließt Buffi, zu Bruder Baffi in den Wald zu ziehen. Bis 7.55, ORF 1

7.45 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi – Der Nachrichten-Check Tobias Krell erklärt sympathisch und kindergerecht, was Nachrichten sind, wie sie entstehen und in das Radio, in die Zeitung, in den Fernseher oder ins Internet kommen. Dafür schaut er er unter anderem hinter die Kulissen der Tagesschau. Bis 8.10, ARD

10.55 KLASSIKER

Mord im Orientexpress (Murder on the Orient Express, GB/USA 1974, Sidney Lumet) Istanbul, 1935: Im legendären Orient-Express wird eines Nachts ein Reisender durch zwölf Messerstiche ermordet. Der berühmte Meisterdetektiv Hercule Poirot, der ebenfalls mit dem Zug nach Paris fährt, soll bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Klassiker nach Agatha Christie mit Albert Finney als Hercule Poirot, Lauren Bacall (Mrs. Hubbard), Ingrid Bergman (Greta Ohlsson), Jacqueline Bisset (Gräfin Andrenyi), Sean Connery (Col. Arbuthnot). Bis 13.00, ORF 2

19.20 WIEDERAUFBAU

Notre Dame: Schöner als zuvor? – Die Debatte um den Wiederaufbau "Wir werden die Kathedrale wieder aufbauen und zwar schöner als zuvor" verkündete Präsident Macron noch am Brandabend. Architekten aus aller Welt posteten die kühnsten Vorschläge für den Wiederaufbau. Aber sollte man das 800 Jahre alte Bauwerk zeitgenössisch modernisieren? Simone Hoffmann hat recherchiert. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Äquator – Die Entdeckung der Tropen Er spannt sich 40.000 Kilometer um die Erde, verbindet Staaten, Kontinente und Ozeane und gilt als Paradiesgürtel des Planeten: der Äquator. Entdecker aus Europa gehörten zu den Ersten, die die Region am Äquator bereisten. Moderne Wissenschaftler setzen das fort, was mit diesen Pionieren begann. Die Dokumentation zeichnet die historische Erkundung des Paradiesgürtels am Breitengrad 0 nach und blickt auf die moderne Forschung am Äquator. Bis 21.45, Arte

20.15 MAFIA

Malavita –The Family (USA 2013, Luc Besson) Fast 20 Jahre nach Leon – Der Profi kehrt Luc Besson ins Mafiageschäft zurück und schickt Robert De Niro als Mafiapaten im Zeugenschutzprogramm mit der Familie in die Idylle der Normandie. Schon am ersten Tag sorgen seine Kinder Belle und Warren tatkräftig für Wirbel in der Schule, und Ehefrau Maggie lässt den Supermarkt in die Luft fliegen.

Bis 22.00, Servus TV

23.45 RETRO-TV

Der Untermieter (1–5) Aus einer Werbeidee von für den Rasierapparat Philishave entstand ein Stück Fernsehgeschichte: Das damals (1963) junge Komikerpaar Otto Schenk und Alfred Böhm nehmen normale Situationen des täglichen Leben als Ausgangspunkt für kongeniale Verwirrungen und Verwicklungen. Bis 1.15, ORF 3

23.55 KRIMI

Maria Wern, Kripo Gotland – Eine andere Welt Maria Wern (Eva Röse) soll in Stockholm mit ihrem Kollegen Petter Torwalds herausfinden, warum ein Paar, das eine Biofarm betrieb, sterben musste: Die Frau wurde erschossen, er in ihrem abgelegenen Wohnhaus auf der Ostseeinsel. Ins Visier des Ermittlerduos gerät ein Ex-Geschäftspartner, mit dem die ermordete Minna ein Verhältnis hatte. Bis 1.25, ARD