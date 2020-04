Wurde mit Hits wie "Lean on Me" oder "Ain't No Sunshine" bekannt

New York – Der Soulsänger Bill Withers ist tot. Der Künstler, bekannt für 70er-Jahre-Hits wie "Lean on Me," "Lovely Day" oder "Ain't No Sunshine", wurde 81 Jahre alt. Er verstarb an Herzversagen, zitiert der "Rolling Stone" die Familie. (APA/Reuters, 3.4.2020)