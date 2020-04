Ostern ist dieses Jahr abgesagt – zumindest, wenn man es üblicherweise im größeren Familienkreis feiert. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Rechtzeitig vor Ostern hat das Sozialministerium seine Vorgaben zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Corona-Pandemie konkretisiert. Laut einem am Samstag veröffentlichten Erlass werden Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf.

Der Erlass des Gesundheitsministeriums erging an die Landeshauptleute. Diese sollen die Bezirksverwaltungsbehörden anweisen, die privaten Zusammenkünfte bis auf Weiteres zu untersagen. Die Anweisung ist vor allem in Zusammenhang mit Ostern zu sehen. Die Bundesregierung empfahl zuletzt, auf Osterfeiern im großen familiären Rahmen aufgrund der Bedrohung durch das Coronavirus in diesem Jahr zu verzichten. Befristet ist der Erlass mit 13. April, also Ostermontag.

"Größte juristische Sauerei"

Die Opposition übt heftige Kritik an dem Erlass. "Wenn irgendjemand behauptet, er habe fünf Personen in ein Haus oder eine Wohnung gehen sehen, steht gleich die Polizei vor der Tür", fürchtet der freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl – "man könnte das auch als Erlass im Geiste der Blockwart-Mentalität bezeichnen". Ein Anruf bei der Polizei genüge, "und schon ist auch das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens ausgehebelt".

Der stellvertretende Neos-Klubchef Nikolaus Scherak nennt den Erlass "verrückt und von autoritärem Gedankengut getrieben". Dafür gebe es laut Scherak keine Rechtsgrundlage, denn der Punkt der Corona-Verordnung, auf den sich der Erlass bezieht, regle nur öffentliche Veranstaltungen – keine häuslichen Zusammenkünfte. "Das ist schlicht verfassungswidrig und hebelt die Grundprinzipien unserer Rechtsstaatlichkeit aus. Mit Erlässen und Verordnungen, die nirgendwo eine gesetzliche Grundlage haben, so regieren normalerweise nur Autokraten. Hier wir die Verfassung ausgehebelt und die Gewaltenteilung zu Grabe getragen", sagt Scherak. Die Regelung sei die "größte juristische Sauerei seit Ewigkeiten". (APA, red, 4.4.2020)