Das sehnlichst erwartete große Abenteuer spielte sich notgedrungen in eigenen vier Wänden ab

Aktuell nicht zu empfehlen: Skitouren und Freeriden. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

"Ich hoffe, es gefällt euch", schreibt Philipp Klein Herrero am Ende seines auf youtube veröffentlichten Videobeitrags, der in Zeiten den Lockdowns für so manches Schmunzeln bei den von den Ausgangsbeschränkungen gezeichneten Menschen sorgen dürfte. "Ich wollte gerade mit meiner Familie Freeriden gehen, als uns die aktuelle Situation zum Daheimbleiben zwang. Es hätte das große Abenteuer des Jahres werden sollen, das eine, auf das ich ungeduldig seit einem Jahr gewartet habe", schreibt der Spanier. Durch den Lockdown müsse er nun pausenlos ans Skifahren denken und dadurch habe er begonnen zu überlegen, wie er es hinbekommen könne, ohne die Wohnung zu verlassen. (red, 4.4.2020)