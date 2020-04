Geht es nach den Wünschen der Spieler, solle das Training ehest möglich aufgenommen und die Meisterschaft auf sportlichem Weg finalisiert werden. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – In der österreichischen Fußball-Bundesliga sind die Vorbereitungen auf eine Wiederaufnahme des Trainings angelaufen. Die Spielergewerkschaft VdF hat nach Rücksprache mit der Liga-Führung eine Umfrage unter den Profis der beiden höchsten Spielklassen gestartet, ob beziehungsweise wann sie zu einer Rückkehr auf den Platz bereit wären.

Vorlaufzeit

Die bisher letzten Partien im Oberhaus gingen am 8. März über die Bühne, nach derzeitigem Stand pausiert die Meisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie zumindest bis Anfang Mai. Um für einen Neustart gerüstet zu sein, ist eine gewisse Trainings-Vorlaufzeit nötig, weshalb die ersten Einheiten laut VdF-Vorsitzenden Gernot Zirngast im Idealfall unmittelbar nach Ostern beginnen könnten.

Dabei schwebt dem Ex-Bundesliga-Kicker ein Modell wie in Teilen Deutschlands vor, wo in Kleingruppen ohne Körperkontakt geübt wird. "Wir halten uns in dieser Angelegenheit selbstverständlich an die Vorgaben der Regierung, aber wir wollen gerüstet sein, falls wir Grünes Licht bekommen", sagte Zirngast der APA – Austria Presse Agentur.

Von Sportminister Werner Kogler gab es diesbezüglich vorsichtig positive Signale. "Das klingt nicht unplausibel", meinte der Vizekanzler auf einer Pressekonferenz am Samstag, als er nach Fußball-Trainings in Kleingruppen, wie sie etwa bereits in Deutschland praktiziert werden, gefragt wurde. "Wir schauen uns das gerne an."

Auswertung kommende Woche

Die VdF-Umfrage soll bis Mitte kommender Woche ausgewertet sein, erste Erkenntnisse gibt es laut Zirngast schon jetzt. "Die Tendenz geht dahin, dass die Spieler die Meisterschaft auf sportlichem Weg beenden und so schnell wie möglich ins Training einsteigen wollen, aber nur dann, wenn es die Situation erlaubt und die Umstände passen."

Pläne wie in England oder Deutschland, wo man Spieler notfalls in eigenen Quarantäne-Hotels unterbringen will, um die Meisterschaft finalisieren zu können, existieren nach den Angaben von Zirngast in Österreich derzeit nicht. "Es ist sicher alles möglich, aber momentan ist überhaupt nichts angedacht. Das hängt von der Gesamtentwicklung ab und müsste mit den Spielern besprochen werden." (APA, 4.4.2020)