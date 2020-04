Der Tatort ist abgesperrt. Foto: AFP/JEFF PACHOUD

In Romans-sur-Isère, einer Kleinstadt in der südfranzösischen Gegend Drôme im Rhonetal, hat ein der Polizei unbekannter Mann eine Bluttat begangen. Eine Viertelstunde lang verletzte er mit einem Messer wahllos Passanten im Stadtzentrum. Zwei Einwohnern schnitt er die Kehle durch, fünf weitere verletzte er zum Teil lebensgefährlich.

Als er in einem Tabakladen – unabsichtlich oder nicht – sein Messer fallen ließ, besorgte er sich in der nahen Metzgerei eine identische Tatwaffe und setzte seinen Amoklauf fort. Von der Polizei gestellt, kniete er sich auf den Boden, wobei er laut Ohrenzeugen "Allahu akbar" gerufen haben soll. Der Täter, laut Polizeiangaben ein 33-jähriger Sudanese, der in Frankreich 2017 Asyl erhalten hatte, wurde mit leichten Verletzungen verhaftet. Er wohnte selber in Romans-sur-Isère. Ein Mitbewohner wurde dem Vernehmen nach ebenfalls verhaftet.

Frankreich ist derzeit zu stark mit der Coronakrise beschäftigt, um dem Vorfall die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen, wie das noch vor wenigen Wochen der Fall gewesen wäre. Die Meldungen über die immer noch stark steigende Zahl von Corona-Todesfällen im ganzen Land – 7600 bis am Samstagabend – wirken absurderweise fast relativierend auf die Bilanz des Attentats. Große Anteilnahme bewirkte landesweit der Tod eines Sohnes des Bistrowirtes, der sich schützend vor seinen Vater gestellt hatte.

Macron: "Scheußlicher Akt"

Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "scheußlichen Akt", schaltete die Antiterror-Staatsanwaltschaft aber vorerst nicht ein. Das geschah erst am Abend, als bei einer Hausdurchsuchung am Domizil des Täters offenbar religiöses Material mit Aussagen gegen Ungläubige gefunden wurden. Ermittelt wird unter anderem wegen "Mord in Ausführung eines terroristischen Unterfangens". Innenminister Christophe Castaner sprach von einem "terroristischen Parcours". Aus Polizeikreisen verlautete, der nicht vorbestrafte Täter habe auch in keiner Gefährder-Datei figuriert.

Coronakrise übertönt alles

Die politischen Reaktionen fielen im aktuellen Kontext verhalten aus. Nur die Rechtsextremistin Marine Le Pen machte die "unkontrollierte" Immigrationspolitik für das Attentat verantwortlich. Auch diese indirekte Schuldzuweisung an die Regierung stieß indessen auf relativ wenig Echo. Frankreich hat derzeit den Kopf woanders.

Geheimdienstspezialisten befürchteten allerdings seit Beginn der Ausgangssperre, dass die damit verbundenen Spannungen im öffentlichen wie privaten Bereich Extremisten aller Art zusätzlich motivieren könnten. (Stefan Brändle aus Paris, 4.4.2020)