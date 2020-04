Herzlich willkommen im Wochenende, hier sind deine News:

Zum heutigen Liveticker geht es hier entlang!

[Inland] Kurz will am Montag ersten "Fahrplan" präsentieren und bald Handel aufsperren

Nationalratspräsident Sobotka: "Stopp Corona"-App kann mit Verpflichtung noch mehr helfen

Ministerium verspricht Klarstellung zu Oster-Erlass nach heftiger Kritik und Verwirrung

[Wirtschaft] Auf die Krise folgt die Verteilungsdebatte: Wer wird das bloß bezahlen?

Österreicher zur Erntehilfe bereit, praktisch aber nur schwer einsetzbar

[International] Neuer Labour-Chef Starmer muss sich gegen Johnson behaupten

[Etat] Corona-Pause: Warum "Star Trek: Picard" so schlecht ist

[Lifestyle] Teenies in der Quarantäne: "Die Zeit allein wird zu lang"

[Wetter] Heute scheint in Österreich fast überall die Sonne. Nur in der Steiermark, im Burgenland und in Kärnten zeigen sich ein paar Wolken. Es wird mild, von 11 bis zu 21 Grad.

[Zum Tag] Heute ist der 95. Tag des Jahres und gleichzeitig der Tag der sogenannten Arschkarte – oder: der ersten Roten Karte der Fußball-Bundesliga