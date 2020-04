Das vor 127 Jahren ausgetragene Duell zwischen Andy Bowen und Jack Burke in New Orleans ging über mehr als 100 Runden und verlangte nicht nur den Akteuren alles ab

Kaum ein Boxkampf ist mit jenem am 6. April 1893 in New Orleans vergleichbar, schon gar nicht ein bloßfäustiger Boxkampf im Februar 2020 in Manchester. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Es rührte sich einfach nichts mehr an diesem frühen Morgen in New Orleans. Völlig erschöpft hingen Andy Bowen und Jack Burke in ihren Ecken, beide mit gebrochenen Handgelenken oder Fingern. Als die Glocke um 4.43 Uhr ertönte, um Runde 111 einzuläuten, reagierte dann aber keiner der beiden völlig verausgabten Boxer mehr. Es sollte das Ende einer geschichtsträchtigen Boxnacht sein, die sieben Stunden und 19 Minuten zuvor begonnen hatte – länger dauerte bis heute kein Kampf.

2500 Dollar Preisgeld

Am Abend des 6. April 1893, um kurz nach 21 Uhr, stiegen Lokalmatador Bowen und der Texaner Burke in den Ring im "Olympic Club" – die Meisterschaft des Südens im Leichtgewicht und 2500 Dollar Preisgeld standen auf dem Spiel. Entsprechend motiviert starteten beide Boxer in den Kampf, getrieben von der Chance auf eine schnelle Entscheidung.

Kuriose Szenen

Doch die Kräfte der beiden ließen nach, Bowen und Burke lauerten auf Schwächen des jeweils anderen. Die Stunden gingen ins Land. Die zu boxende Rundenzahl war damals noch nicht begrenzt. Einige Zuschauer verließen ihre Plätze, andere schliefen ein und selbst Reporter der Lokalpresse schwächelten, als der Kampf in die frühen Morgenstunden ging.

Kein Sieger

Bowen und Burke, beide längst schwer gezeichnet vom nicht enden wollenden Schlagabtausch, wehrten sich tapfer und schleppten sich von Minute zu Minute. Als dann aber die Glocke Runde 110 beendete, war der Kampfeswille der Beiden erloschen. Ringrichter John Duffy beendete das historische Kräftemessen, das später als Unentschieden gewertet wurde.

Tragisches Ende

Burke soll nach diesem Erlebnis nie wieder in den Ring gestiegen sein. Bowen dagegen, der sich durch das Preisboxen ein besseres Leben erhofft hatte, erreichte spätestens mit diesem Kampf Heldenstatus. Gut ein Jahr danach, in Runde 18 des Duells mit George Lavigne, krachte der damals 30-Jährige dann aber nach einem harten Schlag seines Gegners mit dem Kopf auf den Holzboden. Wenige Stunden später starb er. (sid, 5.4.2020)