19.40 REPORTAGE

Re: Alles retour. Die Kehrseite des Online-Handels Jedes sechste online bestellte Paket geht retour, bei Kleidung sogar jedes zweite. Kostenlose Rücksendung ist für Online-Händler mittlerweile eine Plage. Doch wo sie draufzahlen, machen andere gute Geschäfte. Bis 20.10, Arte

20.15 TIM BURTON

Die Insel der besonderen Kinder (Miss Pere grine’s Home for Peculiar Children, USA/GB/B 2016, Tim Burton) Der junge Jake stößt auf eine geheime Insel, auf der Kinder mit magischen Fähigkeiten in einem Waisenhaus leben. Zeitschleifen schützen die Waisen vor feindlichen Monstern. Eine Mischung aus X-Men und Täglich grüßt das Murmeltier. Bis 22.45, ATV

Foto: 20th century fox

20.15 UMWELT

Themenmontag: Kochen mit dem Biogärtner Karl Ploberger Kressesuppe, Spinatstrudel, Vogerlsalat, Bärlauchpesto und Beerencocktail: Fernsehgärtner Karl Ploberger gibt kulinarische Anregungen für die Wochen der Isolation. Um 21.05 folgt Das Geheimnis der Bergkräuter: Steiermark – Das Erbe der Mönche, gefolgt von Das Geheimnis der Bergkräuter: Südtirol – Von der Alm auf den Teller um 21.55 und Das Geheimnis der Bergkräuter: Westalpen – Die süße Versuchung um 22.45 Uhr. Bis 23.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema spricht mit Menschen, die Covid-19 überstanden haben. Außerdem: Wie beeinflussen die neuen Masken unser Leben, was bringen sie und worauf muss man achten? Bis 22.00, ORF 2

21.55 DOKUMENTARFILM

Freud intim Sigmund Freuds Tochter Anna wurde im gleichen Jahr geboren wie die Psychoanalyse: 1885. Im Londoner Exil hält Anna beim Durchsehen der Korrespondenz von Freud ein Zwiegespräch mit ihm. Dabei entsteht das Doppelporträt des Vaters der Psychoanalyse und der Tochter, die er nicht gewollt hatte und die ihm auch nicht das liebste seiner Kinder war. Bis 23.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag In Zeiten von Corona scheint Humor die beste Waffe zu sein. Das sieht auch Woody Allen so. Er hat seine Memoiren veröffentlicht. Und: Geisterstadt New York. Um 23.15 folgt die Doku Raffael. Ein sterblicher Gott. Bis 0.05 ORF 2