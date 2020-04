"The Last Of Us 2" erscheint nun doch später. Wann ist vorerst unklar. Foto: Naughty Dog

The Last of Us 2 ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Adventure in der Postapokalypse hätte Ende Mai erscheinen sollen – daraus wird aber vorerst nichts. Grund für die Verschiebung ist das Coronavirus. Die aktuelle Krise soll dazu führen, dass das "Launch-Erlebnis" nicht gesichert ist, das sich Spieler verdienen.

PlayStation

Spiel fast fertig

Wie Entwickler Naughty Dog gegenüber "Kotaku" mitteilte, ist das Game fast fertig. Allerdings sprächen logistische und wirtschaftliche Gründe gegen den Start des Spiels. "Wir wollen sicherstellen, dass jeder The Last of Us 2 zur gleichen Zeit spielen kann", gab die Spieleschmiede bekannt. Sobald die logistischen Probleme gelöst seien, wolle man das Game an den Start bringen.

Enttäuschung groß

Die Nachricht ist für viele Spieler ein erheblicher Rückschlag. Mancherorts wurde auch die Theorie laut, dass die Verschiebung darauf zurückzuführen ist, dass Sony The Last of Us 2 als Exklusivtitel für die PS5 vermarkten will, die Ende des Jahres auf den Markt kommt. Wann das Spiel nun tatsächlich erscheint, ist offen. Der erste Teil des Adventures gilt als eines der besten Spiele der jüngsten Vergangenheit. (red, 6.4.2020)