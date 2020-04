Wo sich sonst Touristen tummeln, um Selfies zu schießen, Straßenhändler unterwegs sind, um ihre Ware feilzubieten, Autos hupend im Stau stehen, herrscht jetzt gähnende Leere.

Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters haben diese nahezu gespenstischen Szenen am 31. März jeweils zur Mittagszeit in den Metropolen dieser Welt festgehalten – wie hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor.