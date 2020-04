Bei "COD: Warzone" soll hinterrücks eine Pay2Win-Mechanik implementiert worden sein. Foto: Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Etliche Millionen Spieler konnte der kostenlose Titel innerhalb kürzester Zeit anziehen. Auch Wochen nach dem Launch zählt der Shooter zu den beliebtesten Spielen auf Twitch, was ein gewisser Gradmesser dafür ist, wie populär ein Game zurzeit ist. Nun gibt es aber erste Aufregung rund um Warzone. So wollen Spieler eine Pay2Win-Mechanik entdeckt haben.

Sniper-Gewehr mächtiger

Konkret soll ein Skin aus dem Battle-Pass dafür sorgen, dass eine Waffe tödlicher ist. Konkret geht es um das Sniper-Gewehr EBR-14. Wird diese mit besagtem Skin ausgerüstet, ist plötzlich nur mehr ein Schuss tödlich. Ohne dem kostenpflichtigen Element wird ein Spieler bei einem Kopftreffer nur schwer verletzt. Aufgezeigt wurden die Unterschiede von einem Reddit-Nutzer.

Teil vom Battle Pass

Die Aufregung in dem Subreddit ist groß. Spieler fordern, dass diese Änderung schnellstmöglich zurückgenommen wird und der Waffen-Skin nur eine kosmetische Differenz mit sich bringt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass nur zahlende Spieler eine Chance auf die Waffen-Verkleidung haben. Diese ist nämlich einzig durch den Battle Pass freischaltbar, der zehn Euro kostet.

Skins bei Spielen weitverbreitet

Skins sind bei Free2Play-Titeln eine populäre Mechanik, um bei einem kostenlosen Spiel Geld zu verdienen. Bei Fortnite spülte dieses Element Milliarden in die Kassen von Epic Games. Auch bei anderen populären Titeln wie League of Legends wird auf dieses Element gesetzt. Spielerische Vorteile bringen Skins im Normalfall aber nicht mit sich – vielmehr sind sie dazu da, um aus der Masse zu stechen. (dk, 6.4.2020)