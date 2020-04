Rockstar Games verschenkt wieder einmal Spielgeld. Foto: Rockstar Games

Rockstar Games schenkt GTA Online-Spielern aktuell eine halbe Million GTA-Dollar. Die Aktion gilt den ganzen April. Nutzer müssen sich bei dem Online-Modus einfach nur einloggen, um das virtuelle Geld gutgeschrieben zu bekommen. Bereits im Februar hatte die Spieleschmiede die Spendierhosen an: Damals wurde Nutzern zwei Millionen GTA-Dollar geschenkt.

Autos, Wohnungen oder Aktivitäten

Die Spielewährung erlaubt es, unterschiedliche Elemente bei dem Online-Game zu erstehen. Autos, Wohnungen oder bestimmte Aktivitäten können so gekauft werden. Verdient werden GTA-Dollar durch Missionen oder andere Aufgaben im Spiel. Allerdings kann die Währung auch mit Echtgeld gekauft werden. Offenbar tun dies einige Nutzer: So verdient Rockstar Games laut Berichten weiterhin etliche Millionen mit dem fünf Jahre alten Spiel.

"GTA Online" mit erfolgreichstem Jahr

2019 soll das bislang erfolgreichste Jahr von GTA Online gewesen sein – zumindest was die Einnahmen betrifft. In keinem Jahr zuvor wurde mehr Geld durch Mikrotransaktionen lukriert. GTA Online ist auch das lukrativste Projekt bei Rockstar Games. Dementsprechend werden Spieler mit neuen Inhalten angelockt. Im vergangenen Jahr erschien etwa ein DLC rund um ein In-Game-Casino. Bei diesem kann man sich dem virtuellen Glücksspiel hingeben. In etlichen Ländern wurde das DLC daraufhin verboten.

Wann kommt denn nun "GTA 6"?

Der große Erfolg von GTA Online dürfte auch dafür sorgen, dass Rockstar Games aktuell keine Eile hat, wenn es um GTA 6 geht. Bislang hat der Hersteller in typischer Manier sich strenger Geheimhaltung hingegeben. Die Gerüchteküche brodelt aber seit Monaten. So soll man bei dem anstehenden Spiel zwischen den USA und Südamerika pendeln und zwischen die Fronten des Drogenkriegs der 80er-Jahre geraten. Offizielles gab es dazu aber bislang nicht. (red, 6.4.2020)