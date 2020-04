Es ist für viele Eltern derzeit eine Zerreißprobe: Homeoffice und Kinderbetreuung – eventuell mit Homeschooling in mehreren Schulstufen – und natürlich auch noch der Haushalt. Es hört sich sehr einfach an, im Homeoffice neben den Kindern zu arbeiten. Die Realität schaut aber anders aus.

Multitasking in den eigenen vier Wänden. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/grinvalds

Und diese Realität bleibt vielfach an den Müttern hängen. Während sich viele Väter ins Arbeitszimmer zurückziehen und in Ruhe eben ihrer Arbeit nachgehen, versuchen Mütter im Homeoffice den Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung hinzukriegen. "Die Schließung von Schulen und Kindergärten lässt Erziehungsverantwortliche, in der Regel Mütter, allein mit ihren Kindern, oft zusätzlich zu ihrer Arbeit im Homeoffice", sagt die Politikwissenschafterin Birgit Sauer von der Uni Wien zum STANDARD. Vor allem bei alleinerziehenden Familien wird Erwerbs- und Care-Arbeit derzeit synchron vor allem von Frauen geschultert.

Und wie ist das bei Ihnen?

Wer übernimmt, wenn das Kind Essen haben will, Hilfe bei den Schulaufgaben braucht oder einfach nur einen Lagerkoller hat ob der Ausgangsbeschränkungen? Wer fühlt sich angesprochen, wenn das Kind Bedürfnisse gestillt wissen will?

Und wer fühlt sich für Kochen, Putzen, Einkaufen und die täglichen Hausarbeiten zuständig?

Wie schaffen Sie den Spagat?

Wer kümmert sich bei Ihnen hauptsächlich um die Kinder, den Haushalt und die Schule? Was bedeutet die derzeitige Situation für Alleinerziehende? Erzählen Sie von Ihrem neuen Familienalltag! (wohl, 8.4.2020)