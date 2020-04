Daheim bleiben muss nicht nur der normale Bürger, sondern auch die Promis dieser Welt. Die Einblicke in die luxuriösen vier (oder mehr) Wände könnten unterschiedlicher nicht sein

Zu Hause bleiben ist nicht für jeden einfach. Besonders dann nicht, wenn die Wohnung eh schon zu klein ist und sie mit jedem Tag zu schrumpfen scheint. Viele Promis dürften sich über den fehlenden Platz nicht beschweren. Und trotzdem teilen die Schönen und Reichen ihre Isolation auf unterschiedlichste Art und Weise. Und manche von ihnen scheinen sogar den Verstand ein wenig zu verlieren.

Ansprache aus dem Wohnzimmer

Queen Elizabeth II hat sich erst kürzlich mit einer Ansprache an die britische Bevölkerung gewandt. Vorbildlich tat sie das aus einem der vielen Zimmer in Windsor Castle.

Foto: APA/AFP/BUCKINGHAM PALACE

Pony und Esel

Arnold Schwarzenegger nimmt das Daheimbleiben auch sehr ernst, weshalb er gleich Pony und Esel namens Whiskey und Lulu mit ins Esszimmer brachte. Platz genug scheint er für die beiden flauschigen Mitbewohner ja zu haben.

Trainieren und italienisch kochen

Rapper RAF Camora bleibt ebenfalls brav zu Hause, das Training lässt er aber nicht schleifen. Geht schließlich auch alles mittlerweile von daheim aus. In seinen Storys zeigt er meist noch mehr von den heimischen vier Wänden, plus Tipps und Tricks rund um die italienische Küche in Corona-Zeiten. Und das heimische Tonstudio ist auch rechtzeitig fertig geworden.

Grüner wird es nicht

Show-Host Ellen DeGeneres macht es sich derweil auf dem Sofa mit den Hunden bequem – mit einem doch ziemlich ansehnlichen Grünbestand im Hintergrund. Doch nur Faulenzen geht auch nicht, die Sendung wird seit Montag ebenfalls aus dem üppigen Homeoffice fortgeführt.

Nachbarschaftsstreit

Der spanische Fußballspieler Cesc Fàbregas hat scheinbar schon vor Wochen etwas seinen Verstand verloren. Jedenfalls postete er dieses Video aus seinem Traum-Apartment mit Blick über die Häuser und den Hafen von Monaco.

Vor dem Bildschirm statt auf der Strecke

Formel-1-Fahrer Lando Norris lenkt sich von der rennfreien Zeit eben mit virtuellen Rennen ab. Ob er dafür die gleiche Schutzmontur tragen muss, sei dahingestellt. Aber so einen Simulator im Haus zu haben ist dieser Tage und Wochen definitiv praktisch.

Fragwürdig eingerichtete Protz-Villa

Der kanadische Rapper Drake hat die heimische Auszeit dazu genutzt, nicht nur einen Song zu produzieren, der perfekt auf den aktuellen Marketinggiganten "Tik Tok" passt. Das dazugehörige Video schoss er gleich in seiner Toronto-Villa hinterher. Zitat aus der Redaktion: "Unfassbar geschmacklos". Also die Villa. Nicht der Song:

Drake

Oder halt Bali

Platz- und Wetterprobleme sollte Rapper Cro samt Entourage in dieser Luxusvilla auf Bali nicht bekommen. Dort hängt er bereits seit Wochen ab, samt Studio, Welpen und einem traumhaften Ausblick auf das Meer.

(poll, 8.4.2020)