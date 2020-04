Warum die Regierung die Corona-Einschränkungen lockert und wie diese Lockerung langsam wieder Normalität in unser Leben bringen wird

Am Montag stellte die Regierung eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen in Aussicht: Nach Ostern soll Österreich demnach langsam zur Normalität zurückkehren. Was das für unser Leben und unseren Alltag bedeutet, erklären David Krutzler und Vanessa Gaigg vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 6.4.2020)

Bundeskanzler Sebastian Kurz appelliert weiterhin an alle Menschen in Österreich, sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten. Foto: APA/ROBERT JÄGER