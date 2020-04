Ausstellungsansicht: ... von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden, Kunsthalle Wien 2020, Foto: Kunsthalle Wien: Marina Naprushkina, Jetzt! Alles für Alle!, 2019, Courtesy die Künstlerin Foto: Kunsthalle Wien

Kunst

Die Kunsthalle Wien lässt Werke aus ihrer aktuellen Schau …von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden von den jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen in kurzweiligen Videos kommentieren, die Secession sammelt Artistclips auf einem neuen Videoblog, und das Lentos in Linz öffnet seine Sammlung, bietet Do-it-yourself-Ateliers und Rundgänge an. Zu finden auf: kunsthallewien.at, secession.at und lentos.at. (kr)



Konzert

Die Wiener Sargfabrik lässt abstimmen, was der Hörer, der daheimbleibt, so per Streaming-Lieferdienst in Empfang nehmen möchte. Diesbezügliche Infos gibt es auf www.sargfabrik.at/Kulturhaus. Bezogen auf Dienstag ist die Entscheidung schon gefallen – und es ist eine gute. David Krakauer, der Klarinettist mit dem gewaltigen, aber gerne auch melancholischen Ton, ist mit Klezmer Madness (19.30) zu hören. (tos)

Podcast

Schlaft, Große und Großer, schlaft! In einem brandneuen Podcast von Stephanie de la Barra und Sabrina Peer werden Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene verlesen. Im ersten und aktuellen Zyklus des Podcast mit Hörspielcharakter leihen die beiden Frauen den Märchen von Hans Christian Andersen ihre Stimmen. Nicht nur die Texte, sondern auch die passenden Hintegrundgeräusche wurden sehr charmant eingesprochen und -gesäuselt. Hörbar zum Beispiel hier. (abs, 6.4.20)