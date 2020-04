Wien – Der Profisport vor Zuschauern wird in Österreich wegen der Corona-Pandemie noch viele weitere Wochen weitgehend stillstehen. Wie die Bundesregierung am Montag verkündete, dürfen öffentliche Veranstaltungen bis Ende Juni nicht stattfinden. Dazu zählen alle Sport- und Kulturevents unter Einbeziehung von Publikum.

Schlechte Aussichten für den Sport. Foto: APA

Ob es Geisterspiele in Österreichs Fußball-Bundesliga geben kann, hänge wiederum davon ab, wie die Marschrichtung bei einer Lockerung der Maßnahmen im Bereich Sport aussehe, sagte ein Sprecher des Sportministeriums der APA. Zunächst wird es Ausnahmeregelungen wie etwa Trainingsmöglichkeiten für Profisportler geben. Diese hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) "in den nächsten Wochen" in Aussicht gestellt.

Noch in dieser Woche soll es eine eigene Pressekonferenz mit Erläuterungen zum Sport- und Kulturbereich geben. (APA, 6.4.2020)