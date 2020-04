In dieser Galerie: 7 Bilder "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator" "Drug Dealer Simulator"

Drogendealer haben es momentan nicht allzu leicht. Ausgangsbeschränkungen und das zusätzliche Polizeiaufgebot dürften dafür sorgen, dass der Straßenverkauf mit Cannabis, Koks & Co zum Erliegen gekommen ist. Drug Dealer Simulator, ein anstehendes Game für Windows, nimmt sich dem "Problem" an. Dabei schlüpfen Spieler in die Rolle eines Drogendealers, der auf den Straßen Zeug vertickt.

Acht kostenlose Level

Drug Dealer Simulator erscheint am 16. April und sorgt bereits vorab für Furore. Eine kostenlose Demo namens Free Sample konnte bereits etliche Spieler anlocken, die dem Game auch ein großes Potential bescheinigen. In den Rezensionen wird das Spielprinzip und auch die Authentizität gelobt. Acht Level bringt die kostenlose Demo mit sich – in den hunderten Wertungen schreiben Spieler, dass sie sich schon auf den Release freuen.

ThePlayWay

Nervenkitzel gewollt

Entwickler Byterunners Game Studio setzt bei dem Spiel wohl auf eine humorige Mischung aus Realität und Funktion. So können Spieler über die Mischung des verkauften Guts entscheiden und auch je nach Risikowille in zusätzliche Verkaufsgebiete vordringen. Wird man von der Polizei erwischt, kann die Karriere als Drogendealer sehr schnell zum Ende kommen. Allerdings kann man vor ihnen auch davonlaufen. Gesteuert wird aus der Egoperspektive.

Finale Version mit mehr Umfang

Wie viel das Spiel zum Release kosten soll, ist bislang offen. Die Entwickler planen auch eine deutsche Oberfläche und Untertitel. Die finale Form des Spiels soll auch deutlich umfangreicher ausfallen mit Kämpfen gegen die Konkurrenz und Möglichkeiten, das verdiente Geld auszugeben. Auch der Anbau von eigenem Verkaufsgut ist offenbar geplant. Es ist das erste Game der Spieleschmiede. (dk, 6.4.2020)