Derzeit aufgrund des Coronavirus verwaist, ist der Stephansdom sonst ein eigener Kosmos in der Wiener Innenstadt, das zeigt ORF 2 um 22.30 Uhr. Foto: Reuters/Foeger

SWITCHLIST

20.15 KRIEG UND ZERSTÖRUNG

Afghanistan. Das verwundete Land (1–4/4) Der Krieg in Afghanistan währte Ende des Jahres 2019 bereits seit 40 Jahren. Begonnen als ein Stellvertreterkrieg der Großmächte, hat er dazu geführt, dass die Blöcke aufbrachen. Längst hat er in Form des Terrorismus den Westen erreicht. Im Land selbst hat er unfassbares Leid gebracht. Um 23.50 schließt das Magazin Mit offenen Karten: Afghanistan – Ein zerklüftetes Land thematisch an, und um 0.05 rundet die Doku Frauenfußball in Kabul. Ein Tor für die Freiheit den Themenabend ab.

Bis 0.50, Arte

20.15 MAGAZIN

Das Krokodil und sein Nilpferd (I 1979, Italo Zingarelli) Die Cousins, die sonst nur die Liebe zu Schlägen und den Schalk verbindet, verbrüdern sich, um skrupellosen Tierhändlern das Handwerk zu legen. Bud Spencer und Terence Hill in Bestform. Bis 22.25, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hawaii – Tropisches Inselparadies Mitten im Pazifischen Ozean erhebt sich die Inselkette Hawaii aus dem Meer. Mehr als einhundert Eilande umfasst der Archipel. Die Inselgruppe, rund 3500 Kilometer von der US-amerikanischen Westküste entfernt, ist etwa Lebensraum für Buckelwal, Meeresschildkröte, Laysan-Albatros oder Dreihornchamäleon. Bis 21.05, ORF 2

20.15 THRILLER-SERIE

Le Chalet (S1/1–6) Eine Clique junger Freunde verbringt ihren Urlaub auf einer abgelegenen Berghütte in den Alpen. Als die einzige Brücke ins Tal einstürzt, ist das Dorf von der Welt abgeschnitten. Und es wird unheimlich. Bis 4.50, One

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl spricht mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen über Corona-Tests und die umstrittene Rot-Kreuz-App. Weiteres Thema ist das griechische Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Bis 22.00, ORF 2

21.10 MAGAZIN

Frontal 21: Infektionsbeschleuniger Ischgl – Protokoll eines Versagens Als einer der größten Ansteckungsherde für die Ausbreitung des Coronavirus gilt Ischgl. In dem beliebten Tiroler Skiort infizierten sich hunderte Urlauber und sorgten so für die Weiterverbreitung von Sars-CoV-2 in ihren Heimatländern. Bis 21.45, ZDF

22.00 TALK

Willkommen Österreich Diesmal plaudern Stermann und Grissemann mit Georgij Makazaria und Lea-Sophie Fischer von Russkaja, und Medientheoretiker Peter Weibel spricht über das Leben unter dem Einfluss des Coronavirus. Bis 22.55, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Mein Stephansdom – Wo sich Himmel und Erde berühren Der Stephansdom ist Gebetshaus, Sehenswürdigkeit und ein Haus für Kunst und Musik gleichzeitig. Der Film begleitet Persönlichkeiten, die in den Dom kommen. Um 23.25 folgt das Das Letzte Abendmahl über Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde. Bis 0.20, ORF2