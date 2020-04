Zwang oder eben kein Zwang. Zum großen Teil beschränkte sich die öffentliche Debatte über die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes auf diese simple Frage. Dabei deuten wissenschaftliche Erkenntnisse schon eindeutig in eine Richtung: Ja, eine App gegen Corona könnte dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen ohne die ganze Gesellschaft in ein Lockdown zu zwingen. Aber es kommt genau drauf an, was diese kann.

Welche Rolle kann eine App im Kampf gegen Corona spielen – wie müssen die technischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen sein? Und wo genau liegen die Grenzen des digitalen Kampfes gegen das Virus? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden", unserem interaktiven Videotalk, diskutieren.

Diskutieren Sie mit

Diesmal im dabei im digitalen Studio: Der Jurist Christof Tschohl, der als ausgewiesener Experte für digitale Menschenrechte in Österreich gilt und die App für das Rote Kreuz aus datenschutzrechtlicher Sicht prüft. Mit ihm diskutiert Martin Sprenger, Mediziner und Public-Health-Experte aus Graz.

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen unsere Experten, sagen Sie uns, was Sie über die App denken. Welchen Stellenwert haben Bürgerrechte in Zeiten einer Pandemie – gilt es gewisse Einschränkungen einfach zu akzeptieren? Was muss sonst passieren, damit die Corona-App wirksam ist? Auch darüber wollen wir sprechen. Über Ihre besten Posts wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Mittwoch. Moderation: András Szigetvari. (red, 7.4.2020)