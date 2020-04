So einfach wie Zoom will Skype sein. Grafik: Microsoft

Es ist eines der beliebtesten Features von modernen Video-Chat-Apps wie Skype oder Zoom: Die Möglichkeit über einen simplen Link an Konferenzen teilzunehmen. Da will Microsoft natürlich nicht hintanstehen, und verweist über seinen Twitter-Account auf ein ähnliches Feature.

Ankündigung

Unter dem Namen "Meet Now" ist es auch bei Skype möglich, ohne Account über einen Link an Videochats teilzunehmen. Dies verkündet der offizielle Twitter-Account für Skype und sorgte damit gleich für einige Verwirrung. Stellte man es doch so dar, als handle es sich dabei um ein neues Feature, in Wirklichkeit gibt es das Ganze aber bereits seit vergangenen Dezember.

Ablauf

Nützlich bleibt das Ganze trotzdem: Die Teilnahme funktioniert ǘber das Klicken auf den besagten Link, die Nutzer treten dann als Gast bei. Auch für das Einrichten eines solchen Chats muss kein Account vorhanden sein. Eine eigene App braucht es ebenfalls nicht, das Ganze läuft direkt im Browser. Allerdings werden dabei nur Chrome und Edge unterstützt, Firefox-Support gibt es also nicht. Solche Chats bieten dann das, was man von anderen solchen Diensten kennt: Neben Video- und Audio-Gesprächen gibt es also auch einen Textchat sowie die Möglichkeit den Bildschirm mit anderen zu teilen. Was hingegen fehlt ist die Möglichkeit den Chat via Passwort zu schützen.

Schwierige Situation

Die Ankündigung zeigt nicht zuletzt eines: Wie schwer es Skype im Ansturm neuer Videochat-Apps fällt, noch mitzuhalten. Während Apps wie Zoom aber auch Googles Hangouts Meet oder Houseparty in den vergangenen Wochen eine Vervielfachung ihrer Nutzerzahlen erfahren haben, geht Skype in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend unter. (red, 07.04.2020)