Bei mir standen am Sonntag 28 Kilometer am Plan. Ganz locker. Plus eventuell ein "Bonustrack": Ob ich vielleicht am Abend noch eine zweite Runde drauflegen wollte, hatte Harald gefragt. 10, 12 oder 14k. "Trainingstechnisch und sportwissenschaftlich ist das absolut sinnfrei. Aber es geht ja um nix: Es gibt keine Wettkämpfe, auf die man gezielt hintrainieren kann." Ein paar Vereinskollegen wären am Sonntag in Linz angetreten (Halbmarathon und Marathon). Ein paar beim Halbmarathon in Berlin. Einige … und so weiter. "Aber wenn es dir keinen Spaß macht: Lass es – oder renn einfach kürzer."