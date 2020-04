Der Coronavirus dominiert seit Monaten die Schlagzeilen. Das verwundert natürlich nicht, hat die Ausbreitung von Sars-CoV-2 doch mittlerweile dazu geführt, dass in vielen Staaten das öffentliche Leben stark eingeschränkt wurde, um die Gesundheitssystem vor Überforderung zu bewahren.

Die laufende Berichterstattung über Zahlen und Daten zum Virus, politischen Maßnahmen sowie den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen verlangt natürlich nach Bildmaterial. Und um Symbolbilder zu finden, greifen Medien mitunter auch zu Bildagenturen. Diese dienen eigentlich als Vermittlungsstelle zwischen Fotografen bzw. Illustratoren und deren Abnehmern. Manchmal werden aber auch Geschäfte mit Bildern gemacht, die eigentlich der Allgemeinheit gehören, wie ein aktueller Fall bei Getty Images zeigt.

Das "Public Domain"-Bild der CDC kostet auf Getty bis zu 475 Euro. Foto: Screenshot

Dort führt man eine ganze Batterie an Coronavirus-Illustrationen – meist in der Form von 3D-Renderings – im Sortiment. Diese stammen in der Regel von Einzelpersonen oder Grafikstudios, die wiederum von Getty Geld bekommen, wenn Nutzungslizenzen für ihre Werke verkauft werden. Im Katalog taucht aber auch ein Werk auf, das eigentlich von jedem unentgeltlich verwendet werden kann, berichtet Techdirt.

Coronavirus-Illustration von US-Gesundheitsbehörde

Und tatsächlich: Auch im Angebot für den deutschsprachigen Raum ist das Werk mit dem schlichten Titel "Coronavirus Illustration" zu finden. Je nach benötigter Auflösung verlangt Getty dafür 500 Dollar bzw. 475 Euro. Das macht angesichts des klar ersichtlichen Urhebers stutzig.

Sowohl im Beschreibungstext, als auch mit einem großen Logo am Bild selbst wird ersichtlich, dass die dreidimensionale Darstellung von Sars-CoV-2 von der CDC stammt. Das "Center for Disease Control" ist eine US-Behörde, die der Bundesregierung untersteht. Und so wie die meisten Fotos und Illustrationen von Behörden und Ministerien steht das Bild unter "Public Domain"-Lizenz. In unseren Breitengraden wäre das – wenn auch rechtlich nicht ganz idente – Äquivalent "gemeinfrei".

Das Werk hat aufgrund seine häufigen Verwendung hohe Bekanntheit erreicht. Die "New York Times" hat seiner Entstehungsgeschichte vor kurzem sogar einen eigenen Artikel gewidmet. Von der CDC gibt es auch eine Reihe von Illustrationen zu vielen anderen Krankheitserregern, reichend vom Mumps-Virus bis den Bakterien "Neisseria gonorrhoeae", die die Gonorrhoe verursachen.

Von "KI-Bildagentur" gesammelt

Getty hat das Bild jedoch nicht selbst ins Sortiment aufgenommen. Als Anbieter wird die "KI-Bildagentur" Gado ausgewiesen, wo es Teil von dessen "Smith Collection" ist, die aus "archivarischen und zeitgenössische" Abbildungen besteht. Die Darstellung des Coronavirus könnte folglich ganz ohne Wissen von Getty katalogisiert worden sein.

Während das Vorgehen in ethischer Hinsicht Fragen aufwirft, ist es rechtlich einwandfrei. "Public Domain" erlaubt beliebige Verwendung, was auch für kommerzielle Nutzung wie den Weiterverkauf gilt. (gpi, 7.4.2020)