Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt diesmal die Fitnessübung "Reach the Sky", die Sie zu Hause einfach mitmachen können

DER STANDARD

Fit bleiben in Corona-Zeiten – dazu muss man nicht unbedingt vor die Tür gehen. Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt jede Woche eine Übung zum Mitmachen. Bei "Reach the Sky" werden Knie, Hüfte, Sprunggelenk und zusätzlich insbesondere die Wirbelsäule in der Rotation mobilisiert. (red, 9.4.2020)