Kolumnist Jan Fleischhauer witzelt für Servus TV. Foto: ServusTV / Al Dente Media Entertainment

Kolumnist Jan Fleischhauer, der früher für den "Spiegel" tätig war und aktuell für "Focus" arbeitet, erhält eine Sendung auf Servus TV. Ab dieser Woche wirft Fleischhauer in "9 Minuten Netto" einen satirischen Blick auf das aktuelle Geschehen im Nachbarland Deutschland, teilte der Sender mit.

"Mit Witz, Tempo und einer gehörigen Portion Boshaftigkeit will er dazu anregen, Dinge doch einmal von der anderen Seite zu sehen", hieß es in einer Aussendung. Das Format ist bei Servus TV Deutschland immer am Dienstag ab 19.09 Uhr zu sehen, in Servus TV Österreich am Donnerstag ab 23.20 Uhr. (APA, 7.4.2020)