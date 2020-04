Als "Van Eyck. Eine optische Revolution" noch live zu sehen war. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Kunst

Der deutsche Kunsthistoriker und Kurator Till-Holger Borchert wird am Mittwoch um 19 Uhr live durch die große Schau "Van Eyck. Eine optische Revolution" im belgischen Gent führen, die Anfang Februar eröffnet hatte. Die virtuelle Führung durch das Museum für schöne Künste findet über die Facebook-Seite des Museums statt, anschließend werden Fragen von der Kunstexpertin Frederica Van Dam beantwortet. (kr)

Kunst und Psychoanalyse

Der Grazer Maler und und Psychoanalytiker Clemens Krauss bietet seit letzter Woche unter dem Titel Isolation Consultation 50-minütige Online-Sitzungen an. Dabei versucht er, das Nachdenken über die menschliche Befindlichkeit in der gegenwärtigen Extremsituation mit künstlerischen und analytischen Mitteln auszuwerten. Vor der Corona-Krise gehörten Therapiesitzungen mit Besucher*innen seiner Ausstellungen bereits zur Praxis (im doppelten Wortsinn) des Künstlers. Unter consultation@clemenskrauss.com kann man sich bei ihm melden. (abs)

Theater

Die Theater wollen mit ihrem Publikum in Kontakt bleiben. Sehr nett! Dabei geht das Residenztheater in München besonders charmant vor. Das Ensemble wendet sich im "Tagebuch eines geschlossenen Theaters" täglich in kleinen Videobotschaften zu Wort. Neuerdings betreibt es aber auch Theaterseelsorge per Telefon: Die Schauspieler*innen spielen, lesen und erzählen in Resi ruft an kurze Szenen aus den aktuellen Stücken, Ausschnitte aus Lyrik und Literatur für die Zuhörer*innen persönlich am Apparat. Wenn das keine Bindung schafft! In Bälde startet auch die Reihe Resi liest vor für junges Publikum, den Anfang macht Gullivers Reisen von Jonathan Swift. (afze, 7.4.2020)