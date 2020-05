"Aus diesem Buch heraus ist später schon so manch großes Projekt entstanden", sagt Christian Struppeck. Foto: Nathan Murrell

"Mein Notizbuch gehört für mich zu den wichtigsten Dingen im Alltag. Bei mir stehen beruflich sehr viele unterschiedliche Projekte parallel auf der Agenda. Um stets den Überblick zu halten, hilft es mir, alles übersichtlich zu notieren. So kann ich immer auf einen Blick finden, was gerade ansteht, streichen, was schon erledigt ist.

Zudem ist in diesem Buch auch viel Platz für neue kreative Ideen, die zu Papier gebracht werden müssen. Für mich als Künstler ist das sehr wichtig. Es ist sozusagen auch eine Ideensammlung, die ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt verwende.

Aus diesem Buch heraus ist später schon so manch großes Projekt entstanden. Aufgrund der aktuellen Situation müssen viele von uns von Zuhause aus arbeiten, in vielen Bereichen zurückstecken.

Gleichzeitig konzentrieren wir uns aber mehr auf das Wesentliche. Oft kann gerade in einer Krise auch Raum entstehen für Kreativität und Innovation." (Michael Hausenblas, RONDO, 25.5.2020)