Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Das liebe Federvieh

Isabella Rosselini, "Meine Hühner und ich". Mit Fotos von Patrice Casanova. 10,30 Euro / 112 Seiten. Schirmer/ Mosel 2020 Foto: Patrice Casanova / courtesy Schirmer / Mosel

Sie lebt mit Schafen, Bienen und Hühnern auf einem Bauernhof in Long Island: Isabella Rosselinis Buch "Meine Hühner und ich" von 2017 war so beliebt, dass es in diesem Frühjahr neu aufgelegt wurde.





Bankangelegenheit

"Strike" von "Arrmet" Foto: Hersteller

Vorzüglich zum Verweilen eignen sich die Bänke "Strike" von "Arrmet", die es in verschiedenen Höhen gibt. Preis auf Anfrage.

www.arrmet.it





Transportmittel

Minitasche von Furla Foto: Hersteller

Für den kurzen Weg zum Supermarkt braucht man nicht mehr als eine Minitasche wie diese von Furla. Fasst Maske wie Geldbeutel. 255 Euro

www.furla.com





Ohrschmuck

Ohrringe von Maria Black Foto: Hersteller

Fallen garantiert in jeder Videokonferenz auf: die extravaganten Ohrringe der dänischen Schmuckdesignerin Maria Black. 538 Euro

www.maria-black.com





Teddyschlapfen

Modell Nina mit Kunstfell Foto: Hersteller

Das schwedische Label Flattered will den Rückzug in die eigenen vier Wände gemütlicher gestalten. Modell Nina mit Kunstfell. 108 Euro

www.flattered.com





Trockenkrise

Dr. Hauschkas Handbalsam Foto: Hersteller

Niemals zuvor war Händewaschen so wichtig. Wenn sich die Haut deshalb rau anfühlen sollte, ist Dr. Hauschkas Handbalsam eine feuchtigkeitspendende Lösung. 21,50 Euro www.drhauschka.at

(RONDO, 22.4.2020)