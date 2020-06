Pro

von Ronald Pohl

Früher, in den entbehrungsreichen Tagen meiner Kindheit, schillerten alle Buchumschläge gleichmäßig grau. Man konnte noch von Glück reden, wenn die herzzerreißende "Geschichte von Lambert Löffelmann und seinem stark gefiederten Freund Silvester Aaser" in einem Schutzumschlag steckte, der nicht sofort an frisch Erbrochenes denken ließ oder – horribile dictu! – an verkochtes Kohlgemüse.

Die Freude an der grellen Farbigkeit von Buchrücken impfte mir meine erste Deutschprofessorin ein. Mit beeindruckender Konsequenz trug Fräulein S. ausschließlich Kleidungsstücke in den Farben der Edition Suhrkamp.

Fortan war es um mich geschehen: Bücher, die ein Bleiberecht in meinem Regal beanspruchen wollten, mussten zyklamfarben sein, rot wie Rote Rüben oder wenigstens türkis wie ein gedruckter Wahlaufruf der ÖVP-Ortsgruppe Mistelbach. Seitdem ordne ich die Wälzer in meinem Gestell nach ansteigender politischer Dringlichkeit.