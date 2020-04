Die Sozialarbeiterin Giovanna (Raffaella Giordano) bietet in "Der Eindringling" Jugendlichen in Neapel Zuflucht vor dem Zugriff der Camorra, Arte, 23.40 Uhr. Foto: ZDF / Arte / Gianni Fiorito

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Alltag – Von der Unmöglichkeit des Reisens Die Coronavirus-Pandemie hat unsere Reisepläne über den Haufen geworfen. Reiseanbieter bieten oft nur eine Verschiebung oder Gutscheine an, was aber nicht akzeptiert werden muss.

Bis 19.00, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Unter Quarantäne Der wirtschaftliche Schaden nach der Corona-Krise wird größer sein als nach der Finanzkrise 2008. Viele Freiberufler bangen um ihre Existenz. Wie gehen sie mit dieser Situation um? Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERNKOMÖDIE

Die rechte und die linke Hand des Teufels (Lo chiamavano Trinità, I 1970, Enzo Barboni) 1970 legten Terence Hill als "müder Joe" und Bud Spencer als "der Kleine" ihre Western-Zusammenarbeit erstmals als Komödie an. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Bis 22.40, Kabel eins

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Asien – Der andere Umgang mit Corona Warum scheint Asien die Corona-Krise besser im Griff zu haben? Reporter aus China, Taiwan, Südkorea und Japan berichten, auf welche Strategien diese Länder setzen. Der Bogen reicht von modernster Technologie und Solidarität bis zu rigider Überwachung. Bis 23.25, ORF 2

23.15 LITERATURADAPTION

Schweigeminute (D/DK 2016, Thorsten M. Schmidt) Ein verschlafener Fischerhafen an der Ostsee am Ende eines Sommers: Der 18-jährige Christian (Jonas Nay) verliebt sich in seine neue Englischlehrerin (Julia Koschitz). Dem deutschen Regisseur Thorsten M. Schmidt ist mit seinem Hauptdarstellerduo eine überzeugende Adaption der gleichnamigen Erzählung von Siegfried Lenz frei von telegenem Kitsch gelungen. Bis 0.45, 3sat

23.25 REPORTAGE

Weltjournal +: China – Die totale Überwachung China setzt bereits seit längerem auf die totale Überwachung seiner Bürger mit avancierter Technologie und einem "Sozialkreditsystem", das die Chinesinnen und Chinesen mit Belohnungs- und Strafpunkten persönlich bewertet. Bis 23.55, ORF 2

23.40 SOZIALDRAMA

Der Eindringling (L’Intrusa, I/D 2017, Leonardo Di Costanzo) Mit ihrem Jugendzentrum bietet die Sozialarbeiterin Giovanna Jugendlichen in Neapel ein Refugium vor dem Zugriff der Camorra. Als sie der jungen Maria Zuflucht gewährt, gerät die von der Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin Raffaella Giordano höchst eindringlich verkörperte Sozialarbeiterin in ein Dilemma. Bis 1.10, Arte

23.55 HISTORIENEPOS

Silence (USA 2016, Martin Scorsese) Adam Driver und Andrew Garfield machen sich im Japan zur Zeit der Christenverfolgung im 17. Jahrhundert als portugiesische Priester auf die Suche nach ihrem von Liam Neeson verkörperten Lehrer. Ein höchst konzentriert inszeniertes Herzensprojekt von Martin Scorsese. Bis 2.25, ORF 2

Trailer zu "Silence". KinoCheck