Die Debatte um eine Vermögenssteuer wird wieder aufkeimen, wenn der Zeitpunkt kommt, die Kosten der Krise zu verteilen. Foto: imago/Joko

Die Besteuerung von Vermögen ist eine immer wieder aufkeimende Debatte. Eine Vermögenssteuer auf EU-Ebene gibt es (noch) nicht. Spätestens wenn der erste Corona-Schock überwunden ist, wird man sich dieser Idee wieder annähern.

Die globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation Attac forderte nun eine Reichensteuer, um die Kosten der Corona-Krise auszugleichen. Milliardäre sollten bis zu 60 Prozent ihres Vermögen abgeben, um die Folgen der Krise mitzutragen. Konkret fordert Attac einen "einmaligen Lastenausgleich", gestaffelt nach Vermögen.

Einmaliger Lastenausgleich

Besitzer eines Vermögens ab fünf Millionen Euro sollten demnach mit zehn Prozent einmalig einen Beitrag leisten. Vermögen ab 100 Mio. Euro sollen gemäß dem Vorschlag der NGO um 30 Prozent gekappt werden, und Vermögen ab einer Milliarde Euro sollen einmalig 60 Prozent abgeben. Wer also zehn Millionen Euro sein Eigen nennen kann, müsste einmalig 500.000 Euro abführen. Für ein Vermögen von fünf Milliarden Euro wären einmalig 2,68 Mrd. Euro abzuliefern – der effektive Steuersatz würde also knapp 54 Prozent betragen. Bezahlt werden soll das in fünf jährlichen Raten. Betriebsvermögen soll gesondert behandelt werden, um Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Vermögen unter fünf Millionen Euro wären steuerfrei.

Mit dieser Vorgehensweise könnten in Österreich laut Attac-Berechnungen rund 70 bis 80 Mrd. Euro eingenommen werden. Zum Vergleich: Um die österreichische Wirtschaft zu retten, hat die Bundesregierung bisher 38 Mrd. Euro in die Hand genommen.

Radikal, aber erfolgreiche Vorbilder

"Der Attac-Vorschlag mag auf den ersten Blick radikal erscheinen", räumt die Organisation in der Aussendung selbst ein. Sie verweist aber auf "erfolgreiche Vorbilder". Dazu zähle der deutsche Lastenausgleich von 1949 – eine 50-prozentige Abgabe auf den Vermögensbestand des Jahres 1948. Auch Japan habe nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 bis 1947 eine Sonderabgabe von 90 Prozent für die größten Vermögen eingeführt.

"Die beste Option für den Ausgleich ist eine internationale oder EU-weite Einführung. Bis es so weit ist, soll Österreich als Vorbild vorangehen", sagt Mario Taschwer von Attac Österreich. Die Idee des Lastenausgleichs werde von mehreren Ökonomen unterstützt – etwa vom früheren Weltbank-Direktor Kurt Bayer und vom Oxford-Professor Maximilian Kasy.

Kogler für Erbschaftssteuer

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fordert zur "gerechten Krisenfinanzierung" eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. "Ich bin für einen rigorosen Beitrag von Millionen- und Milliarden-Erben", sagte Kogler der "Tiroler Tageszeitung". Immer, wenn es in Millionenhöhe zu Erbschaften oder Schenkungssteuern kommt, sollte laut Kogler auch eine Steuer eingehoben werden. "Ich hoffe schon, dass der Corona-Schock hier in Österreich zu einem Umdenken führen wird", so der Vizekanzler. Große Vermögensübertragungen zu besteuern sei vernünftig, schade dem Wirtschaftswachstum nicht "und es ist ein Beitrag zur gerechten Krisenfinanzierung".

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian betonte Ende März bereits, dass er nach der Corona-Krise eine heftige Verteilungsdebatte und viele gesellschaftliche Umwälzungen erwartet. Er sprach sich dafür aus, dass die Kosten der Krise dem "Geldbörsel" entsprechend verteilt werden. "Jene mit dem ganz großen Vermögen sollen auch einen ganz großen Beitrag leisten", sagte Katzian. (Bettina Pfluger, 8.4.2020)