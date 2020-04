Foto: APA/PATRICK LECHER/EINSATZDOKU.AT

St. Egyden am Steinfeld – Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere tausende Quadratmeter standen laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger in Flammen. Der Pilot des Polizeihubschraubers habe von einer Feuerfront berichtet, die etwa einen Kilometer lang und 500 Meter breit sei.

In der Pulverfabrik im Föhrenwald wurde seit 1890 Munition hergestellt, im Zweiten Weltkrieg befanden sich hier ein Beutemunitionslager sowie eines der drei "Heimatlager" für V2-Raketen. Der Waldboden ist mit Munitionsresten verseucht, was die Löscharbeiten besonders gefährlich macht.

Hubschaubereinsatz

Bei dem Brand im Föhrenwald sind bis zum frühen Dienstagabend 50 Feuerwehren mit 300 Mitgliedern im Einsatz gewesen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Drei Polizei- und ein Bundesheerhubschrauber bekämpften die Flammen auch aus der Luft. Das Feuer wurde unter Kontrolle gebracht.



Der Brand habe in der Ortschaft Saubersdorf der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld seinen Ausgang genommen, sagte Resperger. Starker Wind erschwerte dem Sprecher zufolge den Einsatz. Um genug Wasser zur Verfügung zu haben, wurde mit 20 Tanklöschfahrzeugen ein Pendelverkehr eingerichtet.

Zudem wurde laut Resperger von Tulln aus eine mobile Tankstelle mit 5.000 Litern Flugtreibstoff losgeschickt. Der beziehungsweise die Hubschrauber sollten unmittelbar am Einsatzort betankt werden können. (red, APA, 7.4.2020)