Was ist ein offener Bücherschrank?

Du hast sie beim Spazierengehen vielleicht schon gesehen, denn die sogenannten offenen Bücherschränke gibt es in Wien und an anderen Orten in Österreich seit rund zehn Jahren.

Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Jeder und jede, die ein Buch gelesen hat und es nicht behalten möchte (weil vielleicht das eigene Buchregal schon zu voll ist), kann das Buch in den offenen Bücherschrank legen. Und wenn in diesem Schrank jemand anderer ein Buch hinterlassen hat, das spannend klingt, kann man es mit nach Hause nehmen.

Darf man dort nur Bücher abstellen?

Die offenen Bücherschränke, die zum Beispiel oft in alten Telefonzellen eingerichtet wurden, sind an sich nur für den unkomplizierten Tausch von Lesestoff gedacht. Doch in den letzten Wochen schreiben amerikanische Zeitungen von einer interessanten neuen Entwicklung. In vielen Bücherschränken stehen neben Büchern auch Dosensuppen, Reis oder Shampoo und Klopapier.

Wegen der Corona-Krise haben viele Menschen ihre Arbeit verloren und haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Deswegen hinterlegen jene, die mehr haben, in den Regalen Dinge, die andere dringend brauchen. Diese kleine Geste hilft vielen, die sich vielleicht schämen, um Hilfe zu bitten.

Deine eigene Bücherei?

Derzeit können wir nicht in die Bücherei oder Buchhandlung gehen, um uns neue, spannende Bücher zu besorgen. Zwei kleine Mädchen in Wien hatten eine hervorragende Idee, wie sie trotz Corona-Sperre an neuen Lesestoff kommen können. Sie haben auf dem Gangfenster in ihrem Haus Bücher aufgestellt, die sie ausgelesen haben. Auf einen Zettel haben sie geschrieben, dass andere Kinder diese Bücher ausborgen können. Im Gegenzug sollen die Nachbarn nun ihre Bücher hinstellen, die man sich dann ebenfalls ausborgen kann.

Wenn in deinem Haus andere Kinder leben, kannst du auch so ein Büchertauschbrett machen. Vergiss nicht dazuzuschreiben, wem die Bücher gehören – falls du sie nur herborgen und gern zurückhaben willst. (os, 9.4.2020)