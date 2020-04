Ich komme aus einer Schneiderfamilie, 2012 habe ich mein kleines Atelier in Wien-Hietzing aufgemacht. Ich bin nie aufder Designerwelle mitgeschwommen, sondern habe mich auf Damenmaßkleidung auf Couture-Niveau spezialisiert. Hietzing ist eigentlich der perfekte Bezirk dafür, und es ist nicht so, dass ich vor allem Ballkleider nähe, wie viele vermuten. Bis vor kurzem waren meine Hauptkundinnen Businessfrauen zwischen 35 und 55, die keine Zeit haben, in die Stadt shoppen zu gehen, und die Einzelstücke haben möchten.

Für die Antragstellung um Unterstützung hatte Maßschneiderin Aleksandra Gogolok-Nagl noch keine Zeit. Foto: Couture-Werkstatt

Und dann kam die Krise. Für meine zwei Mitarbeiterinnen, Lehrling und Gesellin, habe ich Kurzarbeit beantragt und hoffe, dass das genehmigt wird. Denn ohne Kundenkontakt ist es in meinem Job sehr schwierig, zudem ist das Geschäft mit insgesamt 43 Quadratmetern so klein, dass wir auch beim Nähen in der Werkstatt den Mindestabstand nicht wahren könnten.

Arbeit am Großauftrag

Als ich dann von der bevorstehenden Maskenpflicht gehört habe, habe ich drei Stück genäht: für meine Schwester, meinen Mann und mich. Und dann hab ich ein Plakat ins Schaufenster gehängt, dass ich Masken mache, was eine Welle an Bestellungen ausgelöst hat, die mich fast überrollt hätte. Seither arbeite ich im Akkord und in Nachtschichten, für ein paar Stunden hilft mir auch meine Mitarbeiterin. Derzeit arbeiten wir an einem Großauftrag: Eine Apotheke hat hundert Masken bestellt und will die weiterverkaufen. Ich hab ein paar sehr nette Stoffe geopfert, reine Baumwollstoffe, die eigentlich für Sommerkleider gedacht waren. Eine Maske verkaufe ich um 15 Euro.

Ich werde sicher auch staatliche Unterstützung beantragen, aber bis jetzt hatte ich noch keine Zeit dafür. Wenn ich’s mit den Masken schaffe, habe ich mir wenigstens die Miete selber erarbeitet.

Wie es nach der Krise weitergeht, frage ich mich natürlich schon. Um mein Geschäftsmodell mache ich mir aber keine Sorgen: Ich habe sehr treue Kunden und auch noch laufende Aufträge, die ich jetzt abarbeiten kann. (gra)