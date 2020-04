Sogar Fischschwärme sind in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Cartagena zu beobachten

Positive Auswirkungen hat das Ausbleiben der Touristen auf die Natur rund um Cartagena. Foto: EPA/RICARDO MALDONADO ROZO

Bogota – Die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben einen positiven Effekt auf die Umwelt in Kolumbien: In der als Touristenziel beliebten Hafenstadt Cartagena am Karibischen Meer ist das Wasser wieder sauber. Wie auf Fotos zu sehen ist, hat es sogar innerhalb kurzer Zeit seine türkisblaue Farbe wieder angenommen. Medien berichteten, dass man Fischschwärme beobachten kann.

"Die Veränderung in der Bucht ist Produkt des nicht vorhandenen Verkehrs von Schiffen und Boten", sagte Natalia Burgos Uribe vom Ozeanografischen Forschungszentrum der Karibik (CIOH), das die Wasserqualität untersucht. "Sie bewegen das Meer sonst permanent und verschmutzen es in vielen Fällen wie in den vergangenen Jahren auch."

Der Bürgermeister von Cartagena, William Dau, hatte am 11. März sämtliche Schiffsaktivitäten eingestellt. Touristen wurde untersagt, die Strände zu nutzen und im Meer zu baden. Mit der Anordnung wurde auch die Saison der Kreuzfahrtschiffe an einer der berühmtesten Küsten Kolumbiens jäh unterbrochen. Cartagena erwartete bis Mitte des Jahres 45 Ozeanriesen mit insgesamt 150.000 Passagieren. (APA, dpa, 8.4.2020)