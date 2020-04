Hochzeiten ja – aber mit maximal zehn Gästen. So sieht die Realität bis zumindest Ende Juni aus. Von der rauschenden Feier im Familien- und Freundeskreis, die sich viele vorstellen, ist das natürlich weit entfernt. Mitten in die traditionell beliebten Hochzeitsmonate platzt nun also eine Pandemie – damit konnte zwar keiner rechnen, das ändert aber nichts daran, dass das nun Paare vor einige Herausforderungen stellt. Intensive Planung, Anzahlungen, Einladungen – alles erst einmal auf Eis gelegt. Von der Hochzeitsreise ganz zu schweigen. Sicher, es gibt andere, ernstere Probleme, dennoch ist es traurig, sich bis auf weiteres von etwas zu verabschieden, auf das man sich schon lange gefreut hat.

Ja, ich will – aber später. Foto: APA/zb/Andreas Lander

Verschieben, absagen oder allein feiern?

Ist Ihre Hochzeitsfeier von den Corona-Maßnahmen betroffen? Was für eine Feier wäre eigentlich geplant gewesen – und für welche Option haben Sie sich nun entschieden? Wie sind Sie bei Stornierung oder Verschiebung der Feier vorgegangen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.4.2020)