800-m-Olympiasiegerin kommt auf 176 Bauchpressen in 45 Sekunden – Erling Haaland kommt auf 124 Stück

Fußballstar Cristiano Ronaldo hatte seine Fans in einer Bauchmuskel-Challenge herausgefordert. Der Portugiese postete auf Instagram ein Video, wie er auf einer Isomatte in 45 Sekunden insgesamt 142 Bauchpressen vollführt. "Kannst du da mithalten und meinen Rekord brechen?", schrieb der 35-Jährige an seine 210 Millionen Follower.

Nun, Caster Semenya kann es. Die 800-m-Olympiasiegerin kommt auf 176 Bauchpressen. Auf Instagram kommentiert sie ihren Cop mit folgenden Worten: "Danke Cristiano für die Herausforderung, das Biest selbst hat sein Bestes gegeben. Nicht schlecht für einen Sonntag."

Nicht ganz mithalten kann Fußball-Wunderknabe Erling Haaland. Der Ex-Salzburger von Borussia Dortmund legt 124 Crunches hin. (red, 8.4.2020)