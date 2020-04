Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, und die frostigen Nächte sind zumindest vorerst Geschichte. Der Frühling zeigt sich momentan von seiner besten Seite. Alles blüht und wird zunehmend grüner – die beste Voraussetzung für alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner, ihre Beete und Töpfe zum Leben zu erwecken und zu bepflanzen. Egal ob in der Wohnung, auf dem Fensterbrett, dem Balkon oder im eigenen Beet – es gibt genügend Möglichkeiten, sich seinen gärtnerischen Fertigkeiten zu widmen.

Wie viel Arbeit und Perfektion stecken Sie in die Gartenarbeit? Foto: APA/Monika Skolimowska

Wie Garteln gelingt

Auch an ausreichend Zeit zu Hause mangelt es aktuell nicht. Für alle, denen es aufgrund der Corona-Maßnahmen allerdings an diversen Utensilien und Produkten zum Garteln fehlt, gibt es online bereits Abhilfe. Auf der Website "Die Umweltberatung" ist beispielsweise aufgelistet, welche Onlineshops es für biologisches Gärtnern gibt. Außerdem haben ab kommender Woche ohnehin alle Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet. Tipps und Tricks, wie der Eigenanbau am besten gelingt, gibt es im Internet und in diversen sozialen Medien zu finden. Zahlreiche Privatpersonen und Gartenprofis zeigen, was es zu beachten gilt und welche Pflänzchen für welche Wohnsituation geeignet sind. Dass es nicht zwingend einen eigenen Garten braucht, sondern sich Fensterbrett oder Balkon ebenso eignen, zeigt Instagram-Userin "Stadtkindmitpflanze" auf ihrem Account:

Was und wo pflanzen Sie zu Hause an?

Welche Tipps können Sie Anfängerinnen und Anfängern geben? Und wie verwerten Sie Ihre geernteten Produkte anschließend am liebsten? (mawa, 10.4.2020)