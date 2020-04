Das polnische Parlament, gesehen durch eine EU-Flagge. Foto: APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI

Warschau/Luxemburg – Im Streit um ihre Justizreformen hat die polnische Regierung eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erlitten. Die Richter in Luxemburg gaben am Mittwoch einem Antrag der EU-Kommission auf eine einstweilige Verfügung statt, wonach die Anwendung eines Gesetzes zur Disziplinierung von Richtern in Polen ausgesetzt werden muss. (APA, 8.4.2020)