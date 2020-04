In Medien tauchten Aufnahmen des Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainieren

London – Trainer Jose Mourinho droht Ärger, weil er sich trotz der Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten haben soll. In englischen Medien tauchten Aufnahmen des Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham Hotspur auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten.

In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter. Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von anderen Spurs-Spielern beim Lauftraining im Umlauf, auch sie hielten dabei den Mindestabstand nicht ein. "Unsere Spieler wurden daran erinnert, die soziale Distanz einzuhalten, wenn sie draußen trainieren", erklärte ein Klubsprecher. Er versprach: "Wir werden diese Botschaft noch verstärken." (APA, 8.4.2020)