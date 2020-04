Für den österlichen Dekoteller wären diese Eier zu schade: Britische Archäologen haben Herstellung und Handel von 5.000 Jahre alten, reich verzierten Straußeneiern nachgezeichnet. Wie sie im Fachblatt "Antiquity" berichten, wurden die Eier nicht nur unter großen Mühen gesammelt, sondern auch über weite Strecken transportiert. Die Forscher um Tamar Hodos von der University of Bristol sprechen von "Luxusgütern der Antike".

Ein verziertes Straußenei aus dem "Isis-Grab" der antiken etruskischen Stadt Vulci in der italienischen Region Latium. Foto:Tamar Hodos/University of Bristol/Trustees of the British Museum

Fein geschwungene Blütenblätter, detailliert gekratzte Widderköpfe und kunstvolle Bemalungen: Derartig dekorierte Straußeneier wurden während der Bronze- und Eisenzeit von den Eliten mediterraner Zivilisationen hochgeschätzt. Das Forscherteam hat nun mithilfe der Rasterelektronenmikroskopie die chemische Zusammensetzung der Eier untersucht, um ihre Herkunft zu bestimmen und anhand winziger Markierungen mehr über ihre Produktion zu erfahren.

"Das gesamte System der Herstellung dekorierter Straußeneier war viel komplizierter, als wir es uns vorgestellt hatten", sagt Hodos. Mediterrane Strauße seien im östlichen Mittelmeerraum und in Nordafrika beheimatet gewesen, erklärt Hodos. Mittels verschiedener Isotopenindikatoren konnten die Archäologen unterscheiden, welche Eier in welchen Klimazonen gelegt wurden: "Was uns am meisten überraschte, war, dass Eier aus beiden Zonen an Standorten in der anderen Zone gefunden wurden, was auf umfangreichere Handelswege hindeutet."

Der Aufwand, der für diese Luxusgüter betrieben wurde, war enorm. Foto: Tamar Hodos/University of Bristol/Trustees of the British Museum

Die chemische Analyse ergab auch, dass die Eier vermutlich von wilden Straußen stammten – angesichts der potenziellen Gefahr, die von den Riesenvögeln ausgeht, war das Einsammeln wohl eine riskante Aufgabe. "Wir haben ebenfalls festgestellt, dass die Eier Zeit zum Trocknen benötigen, bevor die Schale geschnitzt werden kann, was eine sichere Lagerung erfordert", so Hodos weiter. "Die Lagerung erforderte eine langfristige Investition – zusammen mit dem damit verbundenen Risiko erhöhte das den Luxuswert eines Eis." (red, APA, 12.4.2020)